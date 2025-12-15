English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್

ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 15, 2025, 01:40 PM IST
  • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುವು?
  • ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರ ಅಥವಾ ಖಾತರಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

Trending Photos

2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold price 2025
2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon8
Venus Transit
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರು!!
camera icon4
Navapancham Rajayoga 2025
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರು!!
2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ: ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon4
2026 Lucky Zodiac Signs
2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ: ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಸಿಗುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದು ವೇಳೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ  ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 300 ರಿಂದ 900ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFCಗಳು 750 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 750 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ! ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ

ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುವು? : 
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ NBFCಗಳು ಸಾಲದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. 

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರ ಅಥವಾ ಖಾತರಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ : 
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಜಿದಾರ ಅಥವಾ ಖಾತರಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಲವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಕಂತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ! ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ

ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು : 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

CREDIT SCOREpersonal loanBank loanHow to check credit score

Trending News