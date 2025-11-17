English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ : ರೈಲ್ವೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು

ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ  ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೋವರ್ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Nov 17, 2025
  • ಬರ್ತ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮ
  • ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತ್ ಹಂಚಿಕೆ
  • ಇಂಥಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ : ರೈಲ್ವೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು

ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಇದೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೋವರ್ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಕೆಳ ಬರ್ತ್ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂಥಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 65 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, Lower Berth Only'ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.  ಸಂಬಂಧಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದು ಈ ಏಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಮರುಹಂಚಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, 45+ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು TTE ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಬಹುದು.  ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು TTE ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು TTE ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

