English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ (ಇಪಿಎಫ್) ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:59 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ
  • ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
  • ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ

Trending Photos

‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಶೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್! ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ TRPಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೇಕ್‌
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಶೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್! ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ TRPಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೇಕ್‌
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Navapancham Rajyoga
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
Chanakya Niti: ಹೆಂಡತಿಯ ಅತೀಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Chanakya Niti On Husband Wife
Chanakya Niti: ಹೆಂಡತಿಯ ಅತೀಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ (ಇಪಿಎಫ್) ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ : 
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿಯು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು! ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಸ್‌ ಧಮಾಕ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್...

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? :
- ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ನೌಕರರು ನೀಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ಕಂಪನಿಯು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಆದರೂ  ಈ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.

ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ : 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಮಿತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 1,250 ಅನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇಂದ್ರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ 3% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ? :
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ (ಇಪಿಎಸ್) ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ  ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ.  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರ ನಂತರ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (ಇಪಿಎಫ್) ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ 15,000 ರೂ. ಮೀರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು? :
ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ  75,00 ರೂ. ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ 1,000 ರೂ. ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ? : 
ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅವರ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1,250 ಮಾತ್ರ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

pensionEPS PensionEPS Pension hikePension Hike Latest news

Trending News