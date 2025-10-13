ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ (ಇಪಿಎಫ್) ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ :
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿಯು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? :
- ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ನೌಕರರು ನೀಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ಕಂಪನಿಯು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆದರೂ ಈ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ :
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಮಿತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 1,250 ಅನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ? :
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ (ಇಪಿಎಸ್) ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರ ನಂತರ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (ಇಪಿಎಫ್) ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ 15,000 ರೂ. ಮೀರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು? :
ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 75,00 ರೂ. ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ 1,000 ರೂ. ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ? :
ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅವರ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1,250 ಮಾತ್ರ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.