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ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ.. ಈ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಕೆ!

ಆಡಂಬರದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST
ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ.. ಈ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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