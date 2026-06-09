High Income Skills: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?. ದುಡ್ಡು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಗ ಏನೆಂಬುದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಖರ್ಚಿನ ವೇಗ ಅತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೂರುತ್ತವೆ. ಆಡಂಬರದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಹಣದ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಾರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಹಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಣದ ಮೂಲ ಖರ್ಚು ಆದರೂ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಅಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಎರಡರ ಮೌಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ರಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.