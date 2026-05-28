Gold-Silver Rate Today: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮೇ 28) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Gold Rate Today India: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು (Gold Investment) ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 2025-26 ರಲ್ಲಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು (ಮೇ 28) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನದ ದರ:
ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು 24K ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 15,606 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 223 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,56,060 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2,230 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 15,60,600 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 22,300 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
22K ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ
22K ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂದು 205 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 14,305 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,43,050 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು 2,050 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 14,30,500 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು 20,500 ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
18K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ:
24K ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 18K ಬಂಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ 18 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 11,704 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಬರೀ 168 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ:
|ನಗರ
|24K
|22K
|18K
|ಬೆಂಗಳೂರು
|15,606
|14,305
|11,704
|ದೆಹಲಿ
|15,606
|14,305
|11,704
|ಮುಂಬೈ
|15,606
|14,305
|11,704
|ಚೆನ್ನೈ
|15,818
|14,500
|12,160
|ಕೇರಳ
|15,606
|14,305
|11,704
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|15,606
|14,305
|11,704
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 275 ರೂ. ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಕೇವಲ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನ ಹೋದಂತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಡಿಕೆ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.