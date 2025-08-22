ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿ

Today Gold rate : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (ಬಿಐಎಸ್) ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ 14K, 18K, 20K, 22K, 23K, 24K, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ 9K ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ 24K ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಈಗ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು? : 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 99.9% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ 37.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಟ್ಟು 24 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9% ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 62.5% ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಂತಹ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold price) : ಪ್ರಸ್ತುತ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ. ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,700 ರೂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 37,000 ರೂ. ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.