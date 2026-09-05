/Today Gold Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ?

Today Gold Price: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,860 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,54,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,41,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,390 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,16,100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,50,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,78,577 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,63,696 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ IBJA ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $4,500 ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $66 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ, ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಸಹ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.