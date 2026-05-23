Gold Rate India: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಶನಿವಾರ (ಮೇ 23) ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Gold Rate Down: ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ರಾಕೆಟ್ನಂತೆ ಅಗಸಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಇಂದು ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಇಂದು (ಮೇ 23) ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಂಗಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಅತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಕ್ಗೊಂಡರೆ, ಇತ್ತ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 24K, 22K, 18K ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 24K ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 43 ರೂ.ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 15,906 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,59,060 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 430 ರೂ. ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 15,90,600 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 4,300 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
24K ಚಿನ್ನದಂತೆ 22K ಚಿನ್ನದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 14,580 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 40 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 18K ಬಂಗಾರದ 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 33 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 11,929 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾದರೂ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ನಗರ 24K 22K 18K
ಬೆಂಗಳೂರು 15,906 14,580 11,929
ದೆಹಲಿ 15,921 14,595 11,944
ಮುಂಬೈ 15,906 14,580 11,929
ಚೆನ್ನೈ 16,069 14,730 12,360
ಹೈದರಾಬಾದ್ 15,906 14,580 11,929
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ:
ಅತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡರೂ, ಇತ್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಮಾತ್ರ ನಿಂತ ನೀರಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏರಿಕೆಯೂ ಆಗದೆ, ಇಳಿಕೆಯೂ ಆಗದೆ, ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಇಂದು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು 285 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ದರ 2,850 ರೂ., 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 28,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಶುರವಾದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 2026 ಬಂದರೂ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ, ನಂತರದ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.