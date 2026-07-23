/ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹40 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ.. ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Gold rate : ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಜುಲೈ 23, ಗುರುವಾರದಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,46,370 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,34,173 ರೂ. ಆದರೂ ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ 40,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,24,260 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 23, ಗುರುವಾರ, ಇಂದಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹14,728 / ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹13,500 / ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹11,046 / ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,46,370 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,34,173 ರೂ. ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ 40,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,24,260 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $ 4,115 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಳವಳಗಳು ಸಹ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 40,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಕ್ರಮೇಣ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ನ ಏರಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,000 ಬಳಿ ಬಲವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ, ಇದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಷಾಡ ಮಾಸದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ. ಗಣಕೀಕೃತ ಬಿಲ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.