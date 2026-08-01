/ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22K ಮತ್ತು 24K ಚಿನ್ನದ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Gold rate: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು: ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿನ್ನೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು, ಕಾಮೆಕ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 0.67% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು (ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ) ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4132.70 ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 0.67% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $58.620 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಳೆದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,422 , 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,220 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹10,816 ಆಗಿದೆ .
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,610 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,32,560 ರೂ.ಗಳಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,760 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,32,710 ರೂ.ಗಳಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,610 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,32,560 ರೂ.ಗಳಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,610 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,42,560 ರೂ.ಗಳಿದೆ. 1,32,560.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,610 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,32,560 ರೂ.ಗಳಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,34,900 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಹೊತ್ತಿನದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಅವು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ದಿನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.