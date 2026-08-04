/Gold Rate Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

Gold rate: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ(Gold rate) ಅಲ್ಪ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ತುಸು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 1,018 ರೂಗಳಷ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 10ಗ್ರಾಂಗೆ 142,113 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 2,475 ರೂಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 219,221 ರೂಗಳಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,400 , 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,200 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,400 , 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ₹ 13,200 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹10,800 ಆಗಿದೆ. ಇಂದು, ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2026 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 14,400 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಇದ್ದ ಬೆಲೆಗಿಂತ 22 ರೂ.ಗಳ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,200 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಂಗೆ 10,800 ರೂಪಾಯಿ. ಆಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಇದ್ದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 ಮತ್ತು 16 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಭಯಗಳು ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಇಳಿದವು, ತೆರಿಗೆಗಳು 15% ಇದ್ದರೂ ಸಹ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಎಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರುತ್ತಿವೆ.
ನಗರವಾರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,400, 22 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ13,200, 18ಗ್ರಾಂ 11,015 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಮುಂಬೈ 24 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,400, 22 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ13,200, 18ಗ್ರಾಂ 10,800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ದೆಹಲಿ 24 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,415, 22 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 13,215 , 18ಗ್ರಾಂಗೆ 10,815 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 24 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,400, 22 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 13,200, 18ಗ್ರಾಂ 10,800 ರೂಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
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