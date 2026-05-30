Gold Rate Down: ಚಿನ್ನ (Gold) ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಡಿಗೀರಂತೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಂದ್ರೆ (Gold Jewellery) ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಂತೂ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಂದು (ಮೇ 30) ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದರ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ನಾಳೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಯ್ತು 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 24K ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 60 ರೂ.ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,57,040 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು 600 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 6000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 15,70,400 ರೂ. ಮುಟ್ಟಿದೆ.
22K ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮಾಹಿತಿ
ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ (ಮೇ 29) ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು 22K ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 14,395 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 600 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 1,43,950 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
18K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 45 ರೂ. ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,17,780 ರೂ, 100 ಗ್ರಾಂ ದರ 11,77,800ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
|ನಗರ
|24K
|22K
|18K
|ಬೆಂಗಳೂರು
|15,704
|14,395
|11,778
|ದೆಹಲಿ
|15,719
|14,410
|11,793
|ಮುಂಬೈ
|15,704
|14,395
|11,778
|ಚೆನ್ನೈ
|15,960
|14,630
|12,275
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|15,704
|14,395
|11,778
|ಕೇರಳ
|15,704
|14,395
|11,778
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
2025-26ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 2025ರ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಂತರ, 2026 ರಲ್ಲೂ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ $5000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತೀ ಔನ್ಸ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸಂಘರ್ಷ, ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.