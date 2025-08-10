English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

Trump Tarrif effect on Gold: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟದಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸುಂಕದ ಪ್ರಭಾವ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 10, 2025, 01:18 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ
    • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟದಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ
    • ಈ ಸುಂಕದ ಪ್ರಭಾವ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ?

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

Trump Tarrif effect on which products: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟದಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸುಂಕದ ಪ್ರಭಾವ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ 50% ವರೆಗಿನ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ "ತೆರಿಗೆ ಆಟ" ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕ್ರಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೂ. 83,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 52.1 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂಕ?
* ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ - ರೂ. 87,980 ಕೋಟಿ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿ, ಸುಂಕವಿಲ್ಲ)
* ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು - ರೂ. 55,610 ಕೋಟಿ (51.3% ಸುಂಕ)
* ಕಬ್ಬಿಣ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಲೋಹಗಳು - ರೂ. 38,810 ಕೋಟಿ (51.7% ಸುಂಕ)
* ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು - ರೂ. 24,900 ಕೋಟಿ (59% ಸುಂಕ)
* ನೇಯ್ದ ಉಡುಪುಗಳು - ರೂ. 22,410 ಕೋಟಿ (60.3% ಸುಂಕ)
* ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು - ರೂ. 22,410 ಕೋಟಿ (54% ಸುಂಕ)
* ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು - ರೂ. 21,580 ಕೋಟಿ (26% ಸುಂಕ)
* ಸೀಗಡಿ - ರೂ. 16,600 ಕೋಟಿ (50% ಸುಂಕ)
* ಮರ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು - ರೂ. 9,130 ಕೋಟಿ (52.3% ಸುಂಕ)

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ದೇಶವು ಭಾರತದಿಂದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ?
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ? 
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುಸಿತವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕುಸಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಸುಂಕ ನೀತಿಯು ವಜ್ರಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದು? 
ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 25 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ 9,445 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 94,450 ರೂ. ಇದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,03,040 ರೂ. ಇದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 11,700 ರೂ. ಇದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 94,450 ರೂ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 11,700 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂತೆ)

10 ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 94,450 ರೂ
10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 1,03,040 ರೂ
10 ಗ್ರಾಂಗೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 77,280 ರೂ
10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: 1,170 ರೂ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು
10 ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 94,450 ರೂ
10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 1,03,040 ರೂ
10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 1,170 ರೂ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಲು ಹೊರಡುವ

ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (10 ಗ್ರಾಂಗೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು: 94,450 ರೂ
ಚೆನ್ನೈ: 94,450 ರೂ
ಮುಂಬೈ: 94,450 ರೂ
ದೆಹಲಿ: 94,600
ಕೇರಳ: 94,450 ರೂ

 

