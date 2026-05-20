Gold Rate: ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಆಗಸಕ್ಕೇರಿದೆ.
Gold Rate Hike: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು (ಮೇ 20) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಹೌದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಚಿನ್ನಪ್ರಿಯರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಂದೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Price Hike in Bangalore):
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 24K, 22K, 18K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 131 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ 24K ಚಿನ್ನದ ದರ (24K Gold Rate In Bengaluru):
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಇಂದು 15,835 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 15,704 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಂದು 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 131 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ 1,57,040 ರೂ. ಇದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,58,350 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,310 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 15,83,500 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 15,70,400 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ಒಟ್ಟು 13,100 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ 22K ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮಾಹಿತಿ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 22K ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 120 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಂದು 14,515 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು 1,45,150 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 14,51,500 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,000 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದಂತೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.