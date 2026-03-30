Gold Rate: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,826, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,590 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,119 ಆಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೀತಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2008 ರಿಂದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವು. ಏಷ್ಯಾದ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 0.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,528.74 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 0.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,556.70 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 115 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಡಾಲರ್ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಸಂಬಂಧ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಾಲರ್ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಂಡಾಗ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಸಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 1.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 70.61 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಶೇ. 3.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,925.85 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $1,417.75 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇವುಗಳು ಸಹ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯುದ್ಧದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
