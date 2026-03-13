English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 13, 2026, 12:43 PM IST
  • ಇಂಧನ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು
  • ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೇಗಿವೆ?
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ

ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?

Today petrol diesel price: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಏರಿಳಿತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಸು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. 

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಗ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವಾರ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಾದುಹೋಗುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..!

ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 

ಚೆನ್ನೈ- ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100.93 ರೂಪಾಯಿ‌, ಡಿಸೇಲ್- 92.48 ರೂಪಾಯಿ    
ಬೆಂಗಳೂರು- ಪೆಟ್ರೋಲ್ 102.92 ರೂಪಾಯಿ‌, ಡಿಸೇಲ್- 90.99 ರೂಪಾಯಿ
ದೆಹಲಿ- ಪೆಟ್ರೋಲ್ 94.77 ರೂಪಾಯಿ‌, ಡಿಸೇಲ್- 87.67 ರೂಪಾಯಿ
ಮುಂಬೈ- ಪೆಟ್ರೋಲ್ 103.54 ರೂಪಾಯಿ‌, ಡಿಸೇಲ್- 90.03 ರೂಪಾಯಿ
ಹೈದರಾಬಾದ್- ಪೆಟ್ರೋಲ್ 107.50 ರೂಪಾಯಿ‌, ಡಿಸೇಲ್- 95.70 ರೂಪಾಯಿ    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌? ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ! ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ

