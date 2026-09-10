ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2026 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇ-ಸೂತ್ರ, ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಜ್, ಗ್ರಿಪ್, ಸ್ಟೊಯೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟ್ ಡಿಆರ್ಎಕ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ 'ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026'ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಾಯಿತು.
ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ನಿಂದಾಗುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ: ಬೃಹತ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಗಗಳಾಗಿ (Fractional Investment) ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ವೇಗದ ಇತ್ಯರ್ಥ:ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬಡ್ಡಿ (ಕೂಪನ್) ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಸಮಯ-ಮುದ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ದಾಖಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ:ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಲಿವೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ SEBI ಮತ್ತು RBI ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, KYC ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ UPI, ಖಾತೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಜೋಡಣೆಯಾದರೆ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಟೋಕನೈಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.