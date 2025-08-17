ಕೇವಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಡಿ.. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ

Tomato Farming : ಚಳಿಗಾಲದ ಟೊಮೆಟೊಗಳ ರುಚಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಟೊಮೆಟೊ ಫಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಟೊಮೆಟೊದ ರುಚಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮೇ-ಜೂನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕೃಷಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರೈತರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಇಳುವರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ
ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಗಾಲದ ನಂತರ ಹಠಾತ್ ಮಳೆ, ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೈತರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಹಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ
ಟೊಮೆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೈತರು 20-25 ಕೆಜಿ ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ 0.25% ಬೊರಾಕ್ಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹಣ್ಣು ಸಿಡಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈತರು ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತೆಲಂಗಾಣ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.8 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ:
ತೆಲಂಗಾಣ ರೈತ ಬಿ ಮಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಟೊಮೆಟೊದೊಂದಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಕೆಂಪು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 1.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಕ್ನ ಕೌಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ 40 ವರ್ಷದ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
