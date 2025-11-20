tomato price hike: ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಟ್ನಿ, ಅನ್ನ, ರಸಂ, ಕರಿ, ಸ್ಟ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಧಾನ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಳೆದ 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು 50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 19 ರ ನಡುವೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟೊಮೆಟೊದ ಸರಾಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 36 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕೆಜಿಗೆ 46 ರೂ.ಗಳಿಗೆ 27% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು 112% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 26 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಋತುವಿನ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬಗಳು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 30-40 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.
ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಆಜಾದ್ಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರವು 0.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, 2013 ರ ನಂತರದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಣದುಬ್ಬರವು -42.9% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್ನದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.