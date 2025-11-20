English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್‌.. ಏಕಾಏಕಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಲೆ! ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

tomato price hike in India: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 20, 2025, 01:06 PM IST
  ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  ಕಳೆದ 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು 50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

tomato price hike: ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಟ್ನಿ, ಅನ್ನ, ರಸಂ, ಕರಿ, ಸ್ಟ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಧಾನ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಳೆದ 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು 50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 19 ರ ನಡುವೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟೊಮೆಟೊದ ಸರಾಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 36 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕೆಜಿಗೆ 46 ರೂ.ಗಳಿಗೆ 27% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು 112% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ PF ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರವಾದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 26 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಋತುವಿನ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬಗಳು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 30-40 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.

ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಆಜಾದ್‌ಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರವು 0.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, 2013 ರ ನಂತರದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಣದುಬ್ಬರವು -42.9% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್ನದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

