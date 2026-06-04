100cc bikes in Low Budget: ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಈ ಬೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ 110ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 100 ಸಿಸಿ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಚಾಸಿಸ್, ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರಿನಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬೈಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 55,400 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ. ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 65 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100 ಬೈಕ್ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. 100 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಉತ್ತಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಇಎಸ್ಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬೈಕ್ನ ಎಂಜಿನ್ ತುಂಬಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಬೈಕ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 65,243. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 65 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಬೈಕ್ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಫರ್ಟ್ಟೆಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೀಟ್ ಇದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಬ್ಬುಗಳ ನಡೆವೆಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 66,015. ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 75 ಕಿ.ಮೀ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕ್ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಈ ಬೈಕ್ನ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 76,946 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 65 ರಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಹೀರೋದ ಈ ಬೈಕ್ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ರೂ. 57,657 ರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಸುಲಭವಾಗಿ 70 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ XTEC ಇದು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಆಧುನಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೈಲೇಜ್ ಸೂಚಕ ಮುಂತಾದ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ರೂ. 81,274 ರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಬೈಕ್, ಸುಮಾರು 73 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್: ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪಿಕಪ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವು ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ನ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 64,489 ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು 70 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.