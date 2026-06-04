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ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳು, ಮೈಲೇಜ್‌ ಮಾತ್ರ 70 ĶM.. ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 55,000 ರೂ

ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100 ಬೈಕ್‌ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೈಕ್‌ ಆಗಿದೆ. 100 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಉತ್ತಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

Written ByBhimappa
Published: Jun 04, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:01 PM IST
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳು, ಮೈಲೇಜ್‌ ಮಾತ್ರ 70 ĶM.. ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 55,000 ರೂ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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