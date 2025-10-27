ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್‌ 10 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

FD Interest Rates: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆದಾಯವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ FD ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ESAF ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 8.10% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾಭವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬಹುದು.
Jana Small ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 8.00% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8.10% ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖನಿಜ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಇದ್ದರೂ ನೀವೇ ಶ್ರೀಮಂತರು!
ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 8.15% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.70% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: 37-38 ತಿಂಗಳ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.70% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, 70 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.05% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: 18 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.70% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 0.25% ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: 3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.75% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: 2222 ಅಥವಾ 3333 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.25% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್.. ಶೇ.34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಒಬಿ: ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 7.20% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.25% ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)