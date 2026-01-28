Top Electric Cars: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಕಾರುಗಳೂ ಇವೆ. ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಈ ಕಾರುಗಳು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 350 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 7,99,000 ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 11,14,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 293 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ: ನೀವು BaaS ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 4.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 3.1 ರೂ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 7,49,800 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ. ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ MG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 230 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾಹನದ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 14.44 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ. ಇದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 365 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ₹146 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ₹16 ಲಕ್ಷ