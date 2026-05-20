ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, DICGC ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
FD Interest Rates 2026: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಹುಡುಕಾಟದ ನಡುವೆ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 8.10%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 30 ತಿಂಗಳ FDಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 8.10% ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 8.25% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸಾಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು 8% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ 7.7% ರಿಂದ 7.8%ವರೆಗೆ FD ದರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಎಸ್ಬಿಐ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 6% ರಿಂದ 7% ನಡುವಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, DICGC ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FD ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರ, ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)