ಕೇವಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ CNG ಕಾರುಗಳು

Cheap CNG cars in India: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು CNG ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ CNG ಕಾರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ CNG: ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ CNG ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 4.62 ಲಕ್ಷ ರೂ.(ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ K-ಸರಣಿ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 56 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 32.73 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಬಿಎಸ್-ಇಬಿಡಿ, ಇಎಸ್ಪಿ, ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಒಳಾಂಗಣವು 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ K10 ಸಿಎನ್ಜಿ: ಆಲ್ಟೊ K10 ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 4.82 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 998 CC K10C ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 56 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 33.85 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಇಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 214 ಲೀಟರ್ಗಳ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಸಿಎನ್ಜಿ: ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 5.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 1.2-ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 72 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 95 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 26.49 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು AMT ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 28.06 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 4-ಸ್ಟಾರ್ GNCAP ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರು. ಸುಂದರವಾದ ಒಳಾಂಗಣಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ: ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 5.89 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. ಇದು 998 CC K10C ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಾರು 56 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 34.05 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಬಿಎಸ್, ಇಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿವೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಸಿಎನ್ಜಿ: ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 5.98 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 998 CC K10C ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 56 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು 34.43 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಬಿಎಸ್, ಇಬಿಡಿ, ಇಎಸ್ಪಿ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. 7 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಟೋ ಎಸಿ, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು 313 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ.