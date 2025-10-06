Best Electric Scooters: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 50 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓಲಾ S1X, ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್, ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ Eನಂತಹ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಅಗ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಓಲಾ S1X EV: ಓಲಾ S1X ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79,999 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2kWh ನಿಂದ 4kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 242 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ 5.5kW ಮೋಟಾರ್ ಕೇವಲ 2.6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 7-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್, OTA ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ.
TVS iQube: TVS iQube ತನ್ನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 96,422 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 2.2kWh ನಿಂದ 5.1kWh ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 212 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ 4.4kW ಮೋಟಾರ್ ಕೇವಲ 4.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೇರಿವೆ.
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್: 1,02,400 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 3.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 4kW ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 153 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 73 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಲೋಹದ ದೇಹ ಮತ್ತು 32-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಥರ್ ರಿಜ್ತಾ (Ather Rizta): ಅಥರ್ ರಿಜ್ತಾವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 104,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 2.9kWh ಅಥವಾ 3.7kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 159 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 4.3kW ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇದು 8.3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, OTA ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕ, ಬಹು ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ 56 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳವು ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ E: ಹೋಂಡಾ ಈಗ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸರಣಿಯ ಆಕ್ಟಿವಾವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 117,428 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 1.5kWh ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು (ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ). ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 102 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ರೋಡ್ಸಿಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
