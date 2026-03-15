ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ 8 ದೇಶಗಳು! ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿ, ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದು 'ಚಿನ್ನ'. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರ. ಆದರೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆಯೇ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದಾಗ, ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಕುಸಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ 8 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.
1. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ (8,133.5 ಟನ್) ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಮೀಸಲುಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಫೋರ್ಟ್ ನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಜರ್ಮನಿ (3,359.2 ಟನ್ಗಳು) ಜರ್ಮನಿಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಯೂರೋಜೋನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ "ಆರ್ಥಿಕ ಪವಾಡ"ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ.
3. ಇಟಲಿ (2,451.8 ಟನ್ಗಳು) ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಫ್ರಾನ್ಸ್ (2,437.0 ಟನ್ಗಳು) ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ಸ್ ಯುಗದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನವು. ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಮೀಸಲು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯೂರೋವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
5. ರಷ್ಯಾ (2,332.7 ಟನ್) ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು (ಡಿ-ಡಾಲರೈಸೇಶನ್), ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
6. ಚೀನಾ (2,303.5 ಟನ್) ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚೀನಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾದ ನೈಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯುವಾನ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
7. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ (1,040.0 ಟನ್) ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'GDP to ಚಿನ್ನದ ಅನುಪಾತ' ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಿಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
8. ಭಾರತ (880.2 ಟನ್) ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೀಸಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 25,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಗವು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.