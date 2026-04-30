ಹೈಯರ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಗೋದ್ರೇಜ್, ಐಎಫ್ಬಿ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಮುಂತಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಈ ಫ್ರಿಜ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 17,000 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಸಿಂಗಲ್-ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೂಲಿಂಗ್, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹೈಯರ್ 190 ಲೀಟರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಐಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತರಕಾರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 183 ಲೀಟರ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ Quiet operation ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋದ್ರೇಜ್ 185 ಲೀಟರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ IFB 197 ಲೀಟರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ದ್ರತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Humidity control system) ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ 184 ಲೀಟರ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 17,000 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಇವು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.