ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕರು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ರೆಪೊ ದರ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಟಾಪ್ -5 ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ.. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶೇಕಡಾ 8.50 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ, ಎಫ್ಡಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸ್ಲೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 18 ತಿಂಗಳು 1 ದಿನದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳು 2 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 8.50 ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.20 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.40 ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.15 ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.65 ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಜುಲೈ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಜನ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ (1825 ದಿನಗಳು) ಅವಧಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಎಫ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಈಕ್ವಿಟಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.40 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 888 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.