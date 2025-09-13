English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವು.. ಒಂದು ಸಾವಿರವಿಟ್ಟರೂ ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 13, 2025, 11:42 AM IST
    • ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾವಣೆ
    • ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶೇಕಡಾ 8.50 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತವೆ
    • ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಟಾಪ್ -5 ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕು

FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವು.. ಒಂದು ಸಾವಿರವಿಟ್ಟರೂ ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕರು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ರೆಪೊ ದರ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಟಾಪ್ -5 ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 25 ಸಿಎಂಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ... 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ.. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶೇಕಡಾ 8.50 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ, ಎಫ್‌ಡಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸ್ಲೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 18 ತಿಂಗಳು 1 ದಿನದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳು 2 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 8.50 ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.20 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.40 ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.15 ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.65 ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಜುಲೈ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಜನ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ (1825 ದಿನಗಳು) ಅವಧಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಸ್‌

ಈಕ್ವಿಟಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.40 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 888 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

FDhighest interest on FDbanks that offer the highest interest on FDs

