ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ₹8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಶೈಲಿ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕೇವಲ 8 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಕಾರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೈಕ್ರೋ-SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಇದು ಉತ್ತಮ ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹5.60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಕಾರು 1.2-ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್: ಈ ಹೊಸ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ, ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನ 24-25 ಕಿಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ₹5.78 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯವು ಇದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್: ನೀವು ಸನ್ರೂಫ್, ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹5.74 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರಿನ ನಯವಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಸರಣ (AMT) ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಾಲನೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ₹5.65 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದರ ಸಾಂದ್ರ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಲೆನೊ: ಬಲೆನೊ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಧ್ಯಮ-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಇದು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಸ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD) ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ₹5.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.