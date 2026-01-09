English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು! ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗೆದರೂ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ..

Land of Gold: ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಹೊಳಪು, ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು, 'ಚಿನ್ನದ ನಾಡು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಘಾನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 9, 2026, 04:18 PM IST
  • ಚಿನ್ನವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಳದಿ ಹೊಳಪು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ

gold producing countries: ಚಿನ್ನವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಳದಿ ಹೊಳಪು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಬೈನಂತಹ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ.. ವಾಸ್ತವವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-RBI New Rule: ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರುವವರಿಗೆ RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಘಾನಾವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಘಾನಾಗೆ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿನ್ನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗಿ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಚಿನ್ನವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕು ಆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎಡೋ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಸಾಡೋ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜಪಾನ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೀವಿಜಯ ನಗರವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ದ್ವೀಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಂಭೀರ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

gold producing countriesgold price hikeTop gold producing countriesGlobal gold production 2025Gold economy

