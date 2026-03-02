English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Top scooters: 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು!

Top scooters: 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು!

ಜುಪಿಟರ್ 110 ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 24,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 2, 2026, 10:03 AM IST
  • ಆಕ್ಟಿವಾ 110 ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 24,000KMಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಜುಪಿಟರ್ 110 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 24,000KMಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..
camera icon5
Gold
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!
camera icon6
Baba Vanga Prediction
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!
ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
camera icon5
Supreme leader
ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon6
Jupiter-Sun Conjunction
ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
Top scooters: 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು!

Top scooters: ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದೃಢವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಆ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಕ್ಟಿವಾ 110 ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 36,000 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಜನರಲ್‌, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್‌ವರೆಗೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ

ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 24,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು  1,250 ರೂ.ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 1,800 ರೂ.ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯನ್ನ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಜುಪಿಟರ್ 110 ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 24,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 110 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹45 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ: LICಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಯೋಜನೆ

ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 24,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬರ್ಗ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ 7 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಡೆಸ್ಟಿನಿ 110 ಸ್ಕೂಟರ್ 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 50,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಉದ್ಯಮ-ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಖಾತರಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಸಹ 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 70,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

scootersTop scootersScooters WarrantyActiva 110Burgman scooter

Trending News