Top scooters: ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದೃಢವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ...
ಆಕ್ಟಿವಾ 110 ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 36,000 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಜನರಲ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ವರೆಗೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ
ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 24,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು 1,250 ರೂ.ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 1,800 ರೂ.ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯನ್ನ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜುಪಿಟರ್ 110 ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 24,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 110 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹45 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ: LICಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಯೋಜನೆ
ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 24,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬರ್ಗ್ಮ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ 7 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಡೆಸ್ಟಿನಿ 110 ಸ್ಕೂಟರ್ 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 50,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಉದ್ಯಮ-ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಖಾತರಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಸಹ 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 70,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.