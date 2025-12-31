ಕಡುಬಡವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Gold Report: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಈಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆದಿವೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಆ ಚಿನ್ನದ ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:21 PM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ
  • ಭಾರತೀಯರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸಂಪತ್ತು ಈಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ

Gold in India: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಒಂದು ಭದ್ರತೆ. ಭಾರತೀಯರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸಂಪತ್ತು ಈಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ದೇಶದ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳು ಸುಮಾರು 34,600 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬೆಲೆ $4,500 ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮೀಸಲುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ರೂ.4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ GDP ಸುಮಾರು $4.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ದೇಶವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಏಕೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೂಲಗಳು: ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ ಎಂದು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಹಿಂದೆ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಈಗ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 23.9 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆ ಪಾಲು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 32 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮವಿದೆಯೇ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅದು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ (28%) ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ (26%) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. 2024 ರಿಂದ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಸುಮಾರು 75 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರ್‌ಬಿಐ 880 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಶೇಕಡಾ 14 ಕ್ಕೆ ಸಮ. ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನವು ಆಭರಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

