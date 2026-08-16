/All-Black ಅವತಾರದಲ್ಲಿ Toyota Hyryder! ಹೊಸ Aero Black Editionನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

Toyota Hyryder Aero Black Edition: ಟೊಯೊಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUVಯಾದ Urban Cruiser Hyryderಗೆ ಹೊಸ Aero Black Edition ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹31,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಟೊಯೊಟಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Black Editionನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದರ ಹೊರಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ. ಸಾಮಾನ್ಯ Hyryderನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಕ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಷ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಅಪ್ಪರ್ ಗ್ರಿಲ್ ಗಾರ್ನಿಷ್, ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ SUVಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು Aero Black Limited Edition ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹31,999ಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
Aero Black Editionನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೆಲೆ ₹31,999. ಇದು ಕಾರಿನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಟೊಯೊಟಾ ಡೀಲರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ All Black Package ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ Midnight Black ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ G(O) ಮತ್ತು V ಗ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, (O) NeoDrive ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹14.87 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Aero Black ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹15.19 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ V NeoDrive ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ₹16.42 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, Aero Black ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹16.74 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Aero Black Edition ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ G ಮತ್ತು V ಗ್ರೇಡ್ಗಳ NeoDrive ಹಾಗೂ Strong Hybrid ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
Aero Black Editionನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. NeoDrive ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು 103hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 137Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್-ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕೆಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 2WD ಜೊತೆಗೆ AWD ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.
Strong Hybrid ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ
Hyryder Aero Black Edition ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. Strong Hybrid ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Strong Hybrid ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಸ್ಟಂ 115hp ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 0.60kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು e-CVT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ Aero Black Editionನಲ್ಲಿ CNG ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಿಂತ ಲುಕ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ
Aero Black Edition ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ Hyryderಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಪಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ SUV ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು.
Limited Edition ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ
Aero Black Edition ಅನ್ನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಯೊಟಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ Hyryderನಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಟೊಯೊಟಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUVಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ Hyryder ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು Strong Hybrid ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ Hyryder ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ Aero Black Edition ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹31,999 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲ Hyryderನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ನ್ನೇ Aero Black Edition ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Black Edition ತನ್ನ Midnight Black ಬಣ್ಣ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಗಾರ್ನಿಷ್, ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್, ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಟ್ರಿಮ್, ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ Limited Edition ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ Hyryderಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ₹31,999ರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿ, ಕಾರಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.