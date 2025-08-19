ವಿಮಾನದಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಲಗೇಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ : ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆ.ಜಿ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ !ತಪ್ಪಿದರೆ 6 ಪಟ್ಟು ದಂಡ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ವೈಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ವರೆಗಿನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರೆಗಿನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲಗೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಗೇಜ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ರೈಲು ಲಗೇಜ್ ನಿಯಮಗಳು:
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಿಸಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳಂತೆ, ಈಗ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಲಗೇಜ್ ಮಿತಿ:
ರೈಲ್ವೇಸ್ ಲಗೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕದ ನಿಯಮ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಈಗ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಲಗೇಜ್ ನಿಯಮಗಳು ಎಂದರೇನು:
ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ದರೆ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 70 ಕೆಜಿ, ಎರಡನೇ ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 50 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 40 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಲಗೇಜ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿ ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 35 ಕೆಜಿ ಲಗೇಜ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ?:
ತೂಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚೀಲದ ಗಾತ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚೀಲವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬುಕಿಂಗ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಲಗೇಜ್ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಛೋಕಿ, ಸುಬೇದಾರ್ಗಂಜ್, ಕಾನ್ಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ತುಂಡ್ಲಾ, ಅಲಿಗಢ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗೋವಿಂದಪುರಿ ಮತ್ತು ಇಟಾವಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಗೇಜ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.