  Train ticket discount: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Train ticket discount: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Train ticket discount: ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಆಫರ್‌ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.. ಅದೇನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 23, 2026, 06:07 PM IST
  • ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  • ಹೊಸ ರಿಯಾಯಿತಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?

Train ticket discount: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Train ticket discount: ಬಸ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ರಿಯಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Peg History: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಪೆಗ್‌ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?PEG ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?

ಹೊಸ ರಿಯಾಯಿತಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಜನವರಿ 14, 2026 ರಿಂದ, ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ? ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಈ  ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.

ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ! ಈ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ.

ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಎಂದರೇನು? ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ mPIN ನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಈಗ ಎಂಪಿನ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಲೈವ್ ರೈಲು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇತರ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Peg History: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಪೆಗ್‌ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?PEG ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

