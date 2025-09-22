ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ

ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸರದಿ. ಈ ಬಾರಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಮೂರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ
2. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳ
3. ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್
ಇದರರ್ಥ ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮಾಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ.
1. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ :
ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈಗ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯೋಗವನ್ನು 1.5-2 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? :
ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ :
ಹೊಸ ಆಯೋಗವು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಹೆಚ್ಚಳ :
ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 55% ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
AICPI (ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ DA 58% ತಲುಪಬಹುದು.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? :
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರ ಡಿಎ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ :
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
3. ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ :
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸರ್ಕಾರವು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ (PLB) ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? :
ಈ ವರ್ಷವೂ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ :
30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೇರ ನಗದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ 3 ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಏಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ? :
ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ 2026 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ - AICPI ಒತ್ತಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು DA ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತು - ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.