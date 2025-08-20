English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ ! ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ, ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯಾಗುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 20, 2025, 04:18 PM IST
  • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
  • 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
  • ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

Trending Photos

ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
camera icon6
Who should wear silver astrology
ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
camera icon8
Commuted Pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ :ದಾಖಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ :ದಾಖಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
camera icon8
Turtle Ring
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ ! ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ, ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.  ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. 

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? : 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.  ಆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : GenZ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ EPFO ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ : 
ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. 

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು : 
- ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

- ಜುಲೈನಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 
- ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಶೇ. 59 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
- ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ! ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ

ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ  ಹೆಚ್ಚಳ: 
- ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 540 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
- 9,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 270 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ಡಿಎ ಮತ್ತು ಟಿಆರ್ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಕಿ ಡಿಎ :  
ಹೊಸ ಡಿಎ ದರಗಳು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರು ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.  ಇದನ್ನು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ CPI-IW ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

DADA hikeDA ArrearsSlary HikeDearness Allowance

Trending News