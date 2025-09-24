ದಸರಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! 3 % ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್)ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
13 ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 8 ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮಾಣಿಕ್ ಸಹಾ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 1.05 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 84,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಶೇ.22 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ತನ್ನ ನೌಕರರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ.55 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಮಂಗಳವಾರದ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ತ್ರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೇ.19 ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
"ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 33% ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಪುರ ಸಿಎಂ ಸಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.