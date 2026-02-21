English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India Us Tarrif: ಟ್ಯಾರಿಫ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್‌!..ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ

India Us Tarrif: ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 21, 2026, 11:26 AM IST
  • ಭಾರತದ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ?
  • ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಲಿದೆ
  • ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಕಡಿತ, ಭಾರತ US ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ

India Us Tarrif: ಟ್ಯಾರಿಫ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್‌!..ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ

 India Us Tarrif: ಟ್ಯಾರಿಫ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ.. ಭಾರತಕ್ಕೆ 18% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು.ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು..ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಈ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು..

ಇದರಿಂದ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ..ಎಷ್ಟು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌..! ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕರ್ತ ಅವರೇ ಅಂತೆ 

ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂಬಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸಬೇಕೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಟ್ರಂಪ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ನಂತಹ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ 10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶೇಕಡಾ 10 ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 1974 ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 122 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು, ಯುಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾದಗಳಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಮತ್ತು 6 ರ ನಡುವಿನ ಟ್ರಂಪ್-ಮೋದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತನ್ನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ,ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಏನಂದ್ರು?
"ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಂದ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಭಾರತ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ವತಃ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು "ಭಾರತ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ಪೂರ್ವ ಮಾತುಕತೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಔಷಧ, ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಆ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರದಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸ್ಫೋಟ.. ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತದಿಂದ 16 ಜನರ ಸಾವು
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trump India Tariff CutSupreme Court tariff rulingUS Tariffs On IndiaIndia US trade relationsDonald Trump Tariffs

