ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಾ ಸಮರ! ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

silver war: ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಮೆರಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಈಗ ತೀವ್ರ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗುರಿ ಏನು?ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳುಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ವಿಶ್ವದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ..ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ತಿರುವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಚ್ಚಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹಂತದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಚೀನಾದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚೀನಾ ಜನವರಿ 1,2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ..ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಚೀನಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯದು ಚೀನಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು. ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಅಲುಗಾಡಬಹುದು.ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಎರಡು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಚೀನಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಆದರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿವಾದವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅಥವಾ ಚೀನಾವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಬೆಲೆಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
