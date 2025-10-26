ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ದಿಡೀರ್‌ ಏರಿಕೆ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರ!

Fuel Price Hike in India: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಯುಎಸ್ ಮಾನದಂಡದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 5.8% ಏರಿಕೆ ಹೊಂದಿ $61.91 ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $65.85 ತಲುಪಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿ ಹಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, OPEC+ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು OPEC+ 2025 ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ 22 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ OPEC ಅಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಪಿನ ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ತೈಲ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಅಗತ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು OPEC ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲವು ಇದರ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.