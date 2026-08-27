Bajaj Pulsar P150 vs TVS Apache RTR 160 2V comparison: ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 150cc ಮತ್ತು 160cc ವಿಭಾಗದ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್, ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೈಕ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ TVS Apache RTR 160 ಮತ್ತು Bajaj Pulsar 150 ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್, ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Apache RTR 160 ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.11 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, Pulsar 150 ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗರ, ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
TVS Apache RTR 160: ಪವರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು
TVS Apache RTR 160 ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ 159.7cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 16.04 PS ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ 8,750 rpmನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಸುಮಾರು 13.85 Nm ಆಗಿದ್ದು, 7,000 rpmನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ Pulsar 150ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Apache RTR 160 ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. Apache RTR 160ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Bajaj Pulsar 150: ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
Bajaj Pulsar 150 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ 149.5cc ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 14 PS ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 8,000 rpmನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. Pulsar 150ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ Pulsar 150 ಸುಮಾರು 47.5 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಬಹುದು. Apache RTR 160ಗೆ ಸುಮಾರು 47 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ಮೈಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಶೈಲಿ, ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ Pulsar 150 ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ?
ಬೆಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ TVS Apache RTR 160ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.11 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Bajaj Pulsar 150ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮೂಲವು Apache RTR 160ಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.13 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು Pulsar 150ಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.15 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಒ, ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಮೈಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ?
ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Bajaj Pulsar 150ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲುಗೈ ಇದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ Pulsar 150 ಸುಮಾರು 47.5 kmpl ಮತ್ತು Apache RTR 160 ಸುಮಾರು 47 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು 0.5 kmpl. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ರೈಡಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ Apache RTR 160 ಮುಂದು
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ Apache RTR 160 ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 159.7cc ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 16.04 PS ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. Pulsar 150 ಸುಮಾರು 14 PS ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇಗದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ Apache RTR 160 ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ Pulsar 150 ಸಮತೋಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದು?
ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್, ಸರಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ Pulsar 150 ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರೈಡಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ Apache RTR 160 ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 790mm ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. Apache RTR 160ನ ತೂಕ ಸುಮಾರು 138kg ಮತ್ತು Pulsar P150ನ ತೂಕ ಸುಮಾರು 140kg ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವಿವರವಾದ ಹೋಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
TVS Apache RTR 160 ಮತ್ತು Bajaj Pulsar 150 ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೈಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ Pulsar 150 ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ಪವರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ Apache RTR 160 ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ TVS Apache RTR 160, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ Bajaj Pulsar 150 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು, ವಿಮೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.