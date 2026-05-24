TVS iQube: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 212 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
TVS iQube: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (Electric Vehicles) ಮೇಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ TVS iQube ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸದ್ಯ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಹನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ iQube ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 2.2 kWh ನಿಂದ 5.3 kWh ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂಬ್, ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ಟಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಬಗಗ ಎಸ್ಟಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೇಸ್ iQube ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್:
ಬೇಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2.2 kWh, 3.1 kWh ಮತ್ತು 3.5 kWh ಆಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 2.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಾಹನ 94 ಕಿ.ಮೀಗಳೊಂದಿಗೆ, 0-80 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 3.1 kWh ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್ 123 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 3.5 kWh ಆವೃತ್ತಿಯು 145 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ 0-80 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
TVS iQube ST:
ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ 5.3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 212 ಕಿಮೀ ಐಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ವಾಹನ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 82 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಾಹನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 0-80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾತ್ರವಕ್ಲದೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಇಕೋ ಮೋಡ್, ಪವರ್ ಮೋಡ್, ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ಟಿ, 7 ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಟಿಪಿಎಂಎಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.13 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.72 ಲಕ್ಷ ರೂವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 1.24 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.78 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
