Best Selling Electric Scooter: ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರುಸ್ಲಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾರಾಟ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23,581 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾರಾಟವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 38,054 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 14,473 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಶೇ.61.38ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶದ ಟಾಪ್-10 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮೊದಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ, ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ನಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ ಐಕ್ಯೂಬ್ 2.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ 3.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ವರೆಗಿನ 3 ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 94 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 145 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್ S ರೂಪಾಂತರವು 145 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೈ-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರ ಐಕ್ಯೂಬ್ ST 5.3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 212 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ TVS iQubeನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರವು 1.08 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ 59,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,202 ರೂ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.