English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ 212 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್‌... ಇದೇ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ರಾಜ..

ಟಿವಿಎಸ್‌ ಐಕ್ಯೂಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.61.38ರಷ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 31, 2026, 05:35 PM IST
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್
  • ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ
  • ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾರಾಟವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 38,054 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ

Trending Photos

Best Selling Electric Scooter: ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರುಸ್ಲಾನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾರಾಟ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23,581 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾರಾಟವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 38,054 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 14,473 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಶೇ.61.38ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ದೇಶದ ಟಾಪ್-10 ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮೊದಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ, ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್‌ನಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ ಐಕ್ಯೂಬ್ 2.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ 3.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ವರೆಗಿನ 3 ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 94 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ 145 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್ S ರೂಪಾಂತರವು 145 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೈ-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರ ಐಕ್ಯೂಬ್ ST 5.3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 212 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ TVS iQubeನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರವು 1.08 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ 59,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,202 ರೂ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

TVS iQubeTVS iQube ScooterIndias Best Selling Electric ScooterBest Selling Scooter in 2026EV Scooter

Trending News