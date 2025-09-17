English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೊದಲ 150 CC ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟಿವಿಎಸ್: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 160ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 159.7 CC, ಎರಡು-ವಾಲ್ವ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 17, 2025, 03:10 PM IST
  • ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ 150 CC ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ
  • ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ

ಮೊದಲ 150 CC ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟಿವಿಎಸ್: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

TVS Ntorq 150

: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಮೊದಲ 150 CC ಸ್ಕೂಟರ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 150 CC ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹1,19,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಇದು ರೇಸಿಂಗ್ ರೆಡ್, ಟರ್ಬೊ ಬ್ಲೂ, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಸ್ಕೂಟರ್ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈ-ರೆಸ್ TFT ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಏಕೀಕರಣ, ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು OTA ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 50+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ? ಏನಿದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?

ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 160ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 159.7 CC, ಎರಡು-ವಾಲ್ವ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 16 hp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು-ವಾಲ್ವ್ ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ್ ಏರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು 17 hp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ T ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್-ಪ್ರೇರಿತ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಫಸ್ಟ್ abs ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳು, ಅಪಾಯದ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ಯಾ? ಯುಐಡಿಎಐನ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, 4-ವೇ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ವಿಚ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ನೇಕೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್‌ಟಾರ್ಕ್ 150 ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-60 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 104 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

