ಒಂದ್ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ 700KM ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ ಬೈಕ್‌: ಕೇವಲ 55 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,100 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 27, 2025, 04:20 PM IST
  • ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್
  • ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ESನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,100 ರೂ. ಇದೆ
  • ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 700 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು

TVS Sport on-road price: ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ESನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,100 ರೂ. ಇದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೆಲೆ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 66,948 ರೂ. ಇದೆ (ಆರ್‌ಟಿಒ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ). ನಗರ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೇವಲ 5,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿ ಉಳಿದ 62,000 ರೂ. ಸಾಲವನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 9% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ಇಎಂಐ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,185 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಇದು ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 700 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀರೋ HF 100, ಹೋಂಡಾ CD 110 ಡ್ರೀಮ್, ಬಜಾಜ್ CT 110Xನಂತಹ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

Puttaraj K Alur

