ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹71.6 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ವೇದಿಕೆ CoinDCXನ ಇಬ್ಬರು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಥಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಮುಂಬ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. CoinDCX ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸುಮಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನ FIRನಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ!
42 ವರ್ಷದ ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಗಿರುವ ದೂರುದಾರರಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರುದಾರರು ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹71,60,015 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು
ಮುಂಬ್ರಾ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವೊಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು. ಅವರನ್ನ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಶಿಂತಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು CoinDCX?
CoinDCX ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ CoinDCX ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಮುದಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು CoinDCXನ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
