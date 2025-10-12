English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್.. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ!

Dearness Allowance: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ...  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 12, 2025, 10:50 AM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
  • 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
  • ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಅವರು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

Trending Photos

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon6
Baba Vanga Predictions
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
camera icon7
Deepavali Decoration
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
camera icon5
Mahatma Gandhi
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್.. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ!

Dearness Allowance: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ , ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದೇ? 
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿವು... ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಒನ್?

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಘೋಷಣೆ
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಅನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.  

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಅವರು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆರ್ಯರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಡೆಯುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ: 75 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಪರಿಹಾರವನ್ನು 53% ರಿಂದ 55% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆಯೇ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 75,000 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಎಐಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 4800 ವೇತನ ದರ್ಜೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 6908 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕಡತವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Dearness AllowanceDearness ReliefDA hikeDR HikeTwo State Government Announced DA Hike

Trending News