  • Kannada News
  • Business
  • ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ 2,000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು....!

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರಕಾರ, 5,817 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ.ಮೇ 19, 2023 ರಂದು ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಘೋಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 2, 2025, 06:20 PM IST
  • ಮೇ 19, 2023 ರಿಂದ 19 ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ನೋಟುಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು
  • ಶೇ. 98.37 ರಷ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 5,817 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಮೇ 19, 2023 ರಂದು, ಆರ್‌ಬಿಐ 2,000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಮೇ 19, 2023 ರಂದು ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ, 3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 5,817 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೋಟು ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.37 ರಷ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ

2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮೇ 19, 2023 ರಿಂದ 19 ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2023 ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೇಲಾಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

