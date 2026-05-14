Most Economically Stable Countries: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ‘ಯುಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ & ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು 47ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ 13ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಇ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜರ್ಮನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೆನಡಾ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೊದಲ 10 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತವು 47ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4.15 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ 1.47 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಡಳಿತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ, ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತ, ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. UAE ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.